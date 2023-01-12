Станислав Садальский оказался в центре неприятного скандала. Впереди – суд.

Станислав Садальский оказался в центре неприятного скандала. Впереди – суд.4 января вСанкт-Петербурге произошел неприятный инцидент. Актриса театра и кино, звезда сериала"Сваты" Татьяна Кравченко не появилась на сцене заявленногоспектакля. Поклонники были в шоке — что случилось с актрисой. За все годыработы она ни разу не срывала постановки. Ответ поспешил дать партнер по сценеСтанислав Садальский.Актер всвойственной себе манере высказался на тему отутствия Кравченко на сцене.Станислав Садальский заявил, что всему виной — алкоголь. Якобы, именно онпомутнил рассудок актрисе. Увидев такие оскорбления, Татьяна Кравченко поспешилаответить обидчику."Тиражированиемифов о моей алкогольной зависимости омерзительно", — цитирует словаактрисы информационное агентство .Не остался встороне и руководитель "Ленкома" Марк Варшавер. По его мнению, такиевыходки со стороны Садальского не могут более оставаться безнаказанными. Он наноситоскорбления и театру, и ему лично как физическому лицу. Варшавер намерен податьсудебный иск. Вот так за свои слова Станислав Садальский получил тяжелый удар. Неизвестно,как мужчина отреагировал на новости о возможных суровых разборках в суде.