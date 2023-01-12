69-летняя Елена Проклова была госпитализирована.

69-летняя Елена Проклова была госпитализирована.В январе прошлого года Елена Проклова попала в больницу с инсультом. К счастью, актриса смогла восстановиться и вернуться к работе. И вот спустя год с актрисой снова приключилась беда. Во время гастролей в Крыму она сломала ногу, о чем рассказала в недавней беседе с журналистами.По словам Прокловой, на репетиции она подвернула ногу. Несмотря на сильную боль, она вышла к зрителям и сыграла спектакль. Однако чуть позже выяснилось, что у актрисы сложный перелом, поэтому наложили гипс. Вернувшись в Москву, Елена Игоревна угодила на операционный стол. "9 января мне сделали операцию, наложили пластины, собрали косточки", – поведала артистка.Сейчас Проклова находится в Боткинской больнице и ждет полного восстановления. До 14 января артистка в отпуске. Актриса просит врачей отпустить ее как можно скорее, поскольку не может бездельничать. Елене Игоревне необходимо носить гипс на протяжении месяца.Напомним, в начале 2022 года Елена Проклова с инсультом пролежала в больнице несколько недель. Тогда актрисе-трудоголику пришлось отодвинуть карьеру на второй план. О том, что пережила тогда артистка, ранее "Дни.ру".