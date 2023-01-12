Застройщик ждет результата судебных тяжб о банкротстве.

Мэрия Владимира продлила сроки действия разрешений на строительство проблемных ЖК «Дуброва парк-1», «Дуброва парк-2» и комплекса на Никитской.Теперь Игорь Другов может заниматься стройкой ЖК «Дуброва парк-2» до июня 2024 года. Разрешение на возведение первого жилого комплекса действует до конца 2023 года. Дом на Никитской необходимо сдать к 1 сентября.На последнем объекте ведётся монтаж кровли. На «Дуброва парк-1» застройщику разрешено построить 17-ый этаж. Самым проблемым остаётся ЖК «Дуброва парк-2». Три «свечки» находятся в низкой степени готовности. Власти, ссылаясь на отсутствие у Другова реальной возможности достроить три корпуса, добиваются банкротства компании. В этом случае дольщики получат компенсации.Сам владелец стройфирм ждёт решений судов по тяжбам с Фондом развития территорий. Следующее заседание состоится в конце января. От его результатов зависит дальнейшая судьба новостроек.