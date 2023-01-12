Танкист из города Карабаново в составе экипажа боевой машины поразил две единицы украинской...

Танкист из города Карабаново в составе экипажа боевой машины поразил две единицы украинской бронетехники. Видео этого танкового боя стало хитом в "Телеграмм".Два российских танка, маневрируя, вызвали огонь врага на себя. После этого третья бронирОванная машина, находившаяся в засаде, неожиданно ударила по вражеским танкам с фланга. Как сообщил журналистам механик-водитель - он житель города Карабаново Александровского района, отправился в зону СВО добровольцем в апреле прошлого года.- С утра была получена задача, получены были координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что вот так в лоб, в наглую выдвинемся и отстреляемся. Самое сложное, конечно, это поиск цели. Ты прекрасно понимаешь на какой риск ты едешь, что все в один момент может закончиться, но тем не менее ты берешь себя в руки, едешь и решаешь поставленную задачу. Передаю привет своим родным и близким, особенно родителям, которые очень переживают за меня. Отдельный привет хочу передать Марине. Я обязательно приеду, всё будет хорошо.(Видео "РИА Новости")