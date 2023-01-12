Благодаря новой цифровой системе российского производства все этапы гистологических исследований в столице будут автоматизированы. Москвичи смогут быстрее получить результаты диагностики онкологических заболеваний.

Благодаря новой цифровой системе российского производства все этапы гистологических исследований в столице будут автоматизированы. Москвичи смогут быстрее получить результаты диагностики онкологических заболеваний.Информационной системой оснастили все патоморфологические лаборатории московских стационаров. Перед этим ее протестировали в онкологических центрах. Медики высоко оценили возможности нового программного обеспечения.Гистологические исследования – один из самых важных и достоверных методов диагностики онкологических заболеваний, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Медик может определить тип опухоли, стадию онкологии, подобрать лечение и следить за состоянием пациента, подчеркнула она.Новая информационная система позволяет осуществлять все этапы исследования в электронном виде. Программное обеспечение полностью интегрировано с ЕМИАС – пациенты получают результаты в электронной медкарте."Кроме того, врач позвонит пациенту, если результат гистологического исследования будет отрицательным. Это стало возможно благодаря телемедицинскому сервису, который осенью этого года появился в центрах амбулаторной онкологической помощи", – сообщила Ракова.Благодаря инновационной системе время принятия врачебного решения существенно сокращается. Медики оперативно получают данные об исследовании и могут быстрее направить пациента к профильным специалистам.Удобство системы уже оценили в Боткинской больнице. Главный врач медицинского учреждения Алексей Шабунин рассказал, что новое программное обеспечение значительно упростило работу сотрудников, ускорило процесс регистрации поступающего материала и дало возможность быстро найти и выполнить необходимую функцию при заполнении протокола исследования."Удобная форма архивирования данных избавляет от распечатывания бумажных протоколов и заключений. Также система позволяет легко собрать большинство необходимых статистических данных для отчетов. Кроме того, штрих-коды, которыми маркирован материал, помогают сотрудникам лабораторий не тратить время и сразу приступить к внесению данных о результатах исследования", – поделился главврач Боткинской больницы.Ранее столичные медики алгоритмы лечения онкологических заболеваний – клиентские пути. У пациента будет четкое представление о том, какую помощь ему окажут.