Кадры из США.

Кадры из США.Прогуливаясь на яхте вдоль побережья Калифорнии (США), туристы попали в невероятное приключение. Они стали свидетелями уникального явления, которое сняли на видео.Под объективы смартфонов огромный кит родил детеныша. Изначально люди увидели пятно в воде и подумали, что к морскому млекопитающему подплыла акула, однако, присмотревшись, они поняли, что появился на свет появился малыш.Правда малышом назвать детеныша кита невозможно. Взрослые особи весят до 40 тонн, а новорожденные способны ежедневно набирать до 20 килограммов веса, питаясь лишь материнским молоком.