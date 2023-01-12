Главным тренером сборной России по биатлону стал уроженец Гусь-Хрустального, серебряный призер...

Главным тренером сборной России по биатлону стал уроженец Гусь-Хрустального, серебряный призер Олимпийских игр, Павел Ростовцев. Об этом сообщают в пресс-службе Союза биатлонистов России.В новую должность он вступил с девятого января. Павел Ростовцев - трехкратный чемпион мира, призер Олимпиады 2006 года. С 2011го по 2014й наш земляк работал тренером по стрелковой подготовке женской сборной по биатлону.