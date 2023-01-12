Теперь участок продадут на торгах.

В Александрове суд конфисковал у владельцев 23 га заброшенных земель. Теперь участок продадут на торгах.К.К. Антонов и В.С. Пименов являлись собственниками поля, расположенного в Александровском районе. Россельхознадзор на протяжении шести лет требовал от хозяев заняться вверенными им угодьями. Однако территория заросла сорняками, а также оказалась завалена песком, щебнем, гравием, а плодородный слой и вовсе сняли. На предписания ведомства и штрафы собственники не реагировали. Инспекторы устали бороться с ветряными мельницами и обратились в департамент имущественных и земельных отношений. Чиновники подали иск об изъятии земель.И вот, сразу после новогодних каникул вынесено положительное решение. К слову, владельцы на заседание не явились.