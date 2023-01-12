Планируется, что власти расширят перечень учреждений, которые могут располагаться в объектах культурного наследия(ОКН).

В Госдуме поддержали инициативу депутатов Заксобрания Владимирской области. Планируется, что власти расширят перечень учреждений, которые могут располагаться в объектах культурного наследия(ОКН). Чиновники намерены добавить в список организации здравоохранения и соцобслуживания.История началась с проблемы, с которой столкнулся Владимирский строительный колледж. Он базируется в историческом здании со статусом памятника архитектуры. Колледж хотел открыть медкабинет, но по закону это оказалось запрещено. Парламентарии начали изучать вопрос. Выяснилось, что в стране полно аналогичных примеров. В результате народные избранники разработали законопроект, который после корректировки разослан во все необходимые инстанции, которые должны его поддержать. До 19 января профильный комитет Госдумы принимает предложения по документу.Добавим, что идею владимирских депутатов уже поддержали представители 60 регионов страны.