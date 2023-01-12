В Кольчугинском был задержан 47-летний местный житель, который обвиняется в убийстве собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СледКома. Как установило следствие, 8 января

В Кольчугинском был задержан 47-летний местный житель, который обвиняется в убийстве собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СледКома. Как установило следствие, 8 января товарищи распивали алкоголь. В результате возникшего на бытовой почве конфликта, обвиняемый нанёс своему 60-летнему другу ножевое ранение. После этого, потерпевший отправился домой, но умер по пути от большой кровопотери. На следующий