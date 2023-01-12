Ковровские полицейские на транспорте сняли с поезда «Москва – Нижний Новгород» 38-летнего пассажира, который, будучи пьяным, матерился, приставал к другим пассажирам и буянил. Начальник

Ковровские полицейские на транспорте сняли с поезда «Москва – Нижний Новгород» 38-летнего пассажира, который, будучи пьяным, матерился, приставал к другим пассажирам и буянил. Начальник поезда принял решение отказать ему в проезде. На ковровской станции полицейские вывели дебошира из вагона и составили на него административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Ранее Следком