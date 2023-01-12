В одной из красноярских школ учительница подралась с пятиклассницей. Девочка решила закурить электронную сигарету прямо на уроке, об этом сообщает . Правда, школьница не подтвердила эту ..

В одной из красноярских школ учительница подралась с пятиклассницей. Девочка решила закурить электронную сигарету прямо на уроке, об этом сообщает .Правда, школьница не подтвердила эту версию событий. Она заявила, что потеряла вейп, подошла к учительнице и начала кричать. По данным телеканала , свидетельница происшествия рассказала, что девочка подошла к учительнице, накричала на нее, а после облила водой. Педагог сделал то же самое и вытолкал школьницу за дверь.Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура. Против учительницы возбудили уголовное дело. Об этом пишет .