Мобильный пункт обогрева в Вязниковском районе принял первого путника. Сильные холода в регионе затянулись. А водители нередко попадают в ДТП или просто на трассе ломается машина. Для них на

Мобильный пункт обогрева в Вязниковском районе принял первого путника. Сильные холода в регионе затянулись. А водители нередко попадают в ДТП или просто на трассе ломается машина. Для них на 302-м километре федеральной трассы М-7 «Волга», недалеко от Вязников сотрудники 3 пожарно-спасательного отряда МЧС развернули небольшую станцию. Там автолюбители, оказавшись в сложной ситуации, могут согреться, выпить