При этом мэрия разрешила ему вырубить всего 14.

В Покрове мужчина незаконно срубил 1400 деревьев на 9 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.Ранее он и владелец участка заключили договор субаренды на территорию площадью более 150 тысяч квадратных метров. Разрешённое использование - размещение объектов торговли. Далее для реализации своих планов лесоруб получил от мэрии Покрова документы на вырубку зелёных насаждений. По представленному акту в зону вырубки подпадало 14 деревьев. Чиновники разрешили проведение работ с компенсационной стоимостью в 95 тысяч рублей.Однако местные лесники, пожаловавшиеся в прокуратуру, недосчитались 1400 деревьев. Ущерб оценён в 9,3 млн рублей. По материалам прокурорской проверки полиция завела уголовное дело. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.