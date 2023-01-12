Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России штамма коронавируса "Кракен".

В России обнаружили первый случай заражения новым вариантом омикрон-штамма COVID-19 "кракен", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Первый случай заражения вирусом субварианта "омикрона" — XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus", — уточнили в ведомстве.Сейчас в России доминирующей остается линия "омикрона" ВА.5.Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов COVID-19 в стране и некоторых государствах ближнего зарубежья."Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", — добавили в ведомстве."Кракен" выявили в октябре 2022 года. Это рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2. Как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего вирус считается самым заразным из всех известных вариантов коронавируса. При этом сейчас нет признаков, что новый подвариант имеет особую тяжесть заболевания.Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к всплескам смертности.