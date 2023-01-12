Первый случай заражения на территории нашей страны новым субвариантом Омикрона, зафиксировали в Пензенской области. Разновидность заразы называется «Кракен». Как сообщает

Первый случай заражения на территории нашей страны новым субвариантом Омикрона, зафиксировали в Пензенской области. Разновидность заразы называется «Кракен». Как сообщает Роспотребнадзор, по имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и распространяется ещё быстрее предыдущих. Юлия Каркаваниди, представитель регионального Роспотребнадзора В настоящий момент этот