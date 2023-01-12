В Суздале на улице Ленина с 1 февраля по 30 сентября 2023 года пройдет капитальный ремонт моста через реку Мжара, являющегося одним из въездов в город-заповедник из Владимира. Администрация

В Суздале на улице Ленина с 1 февраля по 30 сентября 2023 года пройдет капитальный ремонт моста через реку Мжара, являющегося одним из въездов в город-заповедник из Владимира. Администрация Суздаля в качестве альтернативы предлагает автомобилистам въездами в город с улиц: Васильевской, Толстого, Стромынки и Ивановской заставы. Ранее мы рассказывали жителях Суздаля, живущих у противопожарного водоема.