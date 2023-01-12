Часть продукции мужчина отгрузил «налево».

В Суздале мужчина получил условный срок за кражу крупной партии комбикорма с птицефабрики. Часть продукции водитель предприятия отгрузил «налево».Во Владимирской области из пункта «А» в пункт «Б» отправилась машина с 15,5 тоннами комбикорма. Однако до посёлка Мелехово доехало всего четыре тонны. Более 11,5 тонн водитель служебной машины, перевозивший груз, продал своему знакомому. За услугу он получил 168 тысяч рублей. При этом ущерб, нанесённый компании, составил почти 260 тысяч.Работодатель не оценил шутку сотрудника. На мужчину завели уголовное дело. На суде он признался в содеянном и получил 1,5 года условно. Приговор пока не вступил в законную силу.