Теперь в здании есть танцевальный зал, библиотека, зона отдыха, игровое пространство для детей, спортивный клуб, кружковые комнаты, костюмерная мастерская.

В Суздальском районе 13 января после капремонта откроется Дом культуры. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Владимирской области.На обновление ДК в селе Борисовском выделили почти 40 млн рублей.Теперь в здании есть танцевальный зал, библиотека, зона отдыха, игровое пространство для детей, спортклуб, кружковые комнаты и костюмерная мастерская.