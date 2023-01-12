Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Отечественные, скорые Неотложки - для...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Отечественные, скорыеНеотложки - для сёл и деревень. Пятнадцать новых укомплектованных машин "Скорой помощи" переданы районам.- Дорога в Медвежий уголНеобычная судебная тяжба в Суздальском районе. Жители Медвежьего Угла пытаются заставить районную администрацию чистить ведущую к ним дорогу.- Новый дом для архиваЕсть земля и готов проект. Почему областной архив, располагающийся в здании бывшей церкви, никак не может обрести новый и современный дом?