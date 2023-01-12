Заместителем горпрокурора утверждено обвинительное заключение в отношении Романа Головина, который,...

Заместителем горпрокурора утверждено обвинительное заключение в отношении Романа Головина, который, в том числе, исполнял обязанности генерального директора предприятия. В декабре прошлого года "Вести" сообщали, что он оставил свой пост.С целью сохранения своего рабочего места, в том числе в период его уголовного преследования по возбужденному в отношении него уголовному делу, он решил уволить ряд заместителей генерального директора предприятия за один день без фактической отработки установленного трудовым законодательством срока и без возможности отозвать свое заявление на увольнение, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Для этого Головин намеревался расторгнуть трудовые договоры посредством заключения с ними соглашений о выплате единовременных пособий при увольнении, которые бы являлись материальным стимулом для их подписания. Таким образом были уволены шестеро заместителей генерального директора ГУП «ДСУ-3».В результате предприятию причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 2,7 млн рублей.Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал.Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд г. Владимира.Фото ГТРК "Владимир"