Свою вину Роман Головин не признаёт.

Бывшего заместителя гендиректора ГУП «ДСУ №3» Романа Головина обвиняют в растрате 2,7 млн рублей. Об этом vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело возбуждено, когда фигурант исполнял обязанности генерального директора предприятия. Стараясь сохранить своё рабочее место во время расследования первого дела (), Головин решил уволить несколько заместителей главы ДСУ-3. Он хотел расторгнуть с конкурентами трудовые договоры посредством заключения допсоглашений о выплате «золотого парашюта». По задумке подозреваемого, суммы, указанные в допсоглашении, должны были стимулировать заместителей написать заявление по собственному желанию. Шесть замов директора ГУПа покорно уволились и получили 2,7 млн рублей.Свою вину мужчина не признаёт. Материалы переданы для рассмотрения в Ленинский районный суд. Добавим, что о картельной сделке рассматривает Октябрьский районный суд.