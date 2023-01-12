Свою вину Роман Головин не признаёт.
Бывшего заместителя гендиректора ГУП «ДСУ №3» Романа Головина обвиняют в растрате 2,7 млн рублей. Об этом vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Уголовное дело возбуждено, когда фигурант исполнял обязанности генерального директора предприятия. Стараясь сохранить своё рабочее место во время расследования первого дела (), Головин решил уволить несколько заместителей главы ДСУ-3. Он хотел расторгнуть с конкурентами трудовые договоры посредством заключения допсоглашений о выплате «золотого парашюта». По задумке подозреваемого, суммы, указанные в допсоглашении, должны были стимулировать заместителей написать заявление по собственному желанию. Шесть замов директора ГУПа покорно уволились и получили 2,7 млн рублей.
Свою вину мужчина не признаёт. Материалы переданы для рассмотрения в Ленинский районный суд. Добавим, что о картельной сделке рассматривает Октябрьский районный суд.