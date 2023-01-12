Во Владимире лечебное питание для рожениц готовилось в подвале дома с нарушением всех...

Во Владимире лечебное питание для рожениц готовилось в подвале дома с нарушением всех требований.Лечебное питание для рожениц оказалось опасным. Во Владимире в суд направлено уголовное дело в отношении жителя республики Коми. Оно возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой областного центра. Мужчина обвиняется в нарушении санитарных правил, создавшем угрозу массового отравления.Обвиняемый - гендиректор организации, которая готовила лечебное питание для нужд родильного дома №2. Как выяснили прокуроры, производство размещалось в арендованном подвале дома №18 по улице Гагарина. Контроль за качеством блюд не вёлся, помещения плохо убирались, дезинфекция не проводилась, не было моек и инвентаря, а по производству бегали тараканы. В цехе выявлены группы кишечных палочек, которые могли нанести серьезный вред здоровью рожениц и малышей. Вину мужчина признал полностью. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира:- Картина, которую мы увидели, нас поразила - начиная с ужасного запаха, который прямо на пороге нас встретил, я думаю, что вы тоже его ощутили, заканчивая полным отсутствием каких-либо санитарных мероприятий, которые бы проводились организацией. Я впервые вижу, чтобы в организации, которая осуществляет питание, отсутствовали дезинфицирующие средства.