Во Владимире 11 января произошел пожар в дачном секторе на улице Кулибина. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Площадь пожара составила 30 кв.м. В ходе тушения спасатели

Во Владимире 11 января произошел пожар в дачном секторе на улице Кулибина. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Площадь пожара составила 30 кв.м. В ходе тушения спасатели вытащили из огня 10 куриц. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!