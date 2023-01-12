Прокуратура Владимирской области направила суд уголовное дело в отношении экс-замдиректора ГУП «ДСУ № 3» Романа Головина, обвиняемого в растрате более 2,7 млн рублей. Установлено, что в 2020

Прокуратура Владимирской области направила суд уголовное дело в отношении экс-замдиректора ГУП «ДСУ № 3» Романа Головина, обвиняемого в растрате более 2,7 млн рублей. Установлено, что в 2020 году Головин во время того, как в его отношении началось уголовное преследование по другому делу, с целью сохранения своего рабочего места, решил уволить несколько заместителей без отработки и