С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178824 владимирцев.

Во Владимирской области 12 января выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 4 - в Гусь-Хрустальном, по 2 - в Ковровском, Кольчугинском и Вязниковском, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Киржачском, Камешковском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178824 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49666 заболевших во Владимире, 21129 - в Ковровском районе и 19302 - в округе Муром.