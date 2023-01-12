Пятнадцати больницам региона сегодня передали новые автомобили скорой помощи. Ключи руководителям...

Пятнадцати больницам региона сегодня передали новые автомобили скорой помощи.Ключи руководителям медицинских учреждений вручил губернатор Александр Авдеев. Так исполняется поручение Президента России об обеспечении спецтранспортом медорганизаций поселков и малых городов. Среди переданных машин один реанимобиль, остальные оснащены средствами для интенсивной терапии.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- И обычные неотложки, и реанимобили очень нужны. Особенно обновление техники замечают пациенты, которые должны видеть, что и сами врачи, и фельдшера работают в достойных условиях с хорошей укладкой, с хорошим инвентарем. И это все должно повлиять на то, что качество оказания медицинских услуг должно повыситься, удовлетворенность должна вырасти.Как оценили новую технику медики и водители районных больниц - об этом в нашем итоговом выпуске "Вестей".