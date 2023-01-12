Накануне в результате аварии на теплосети произошел прорыв изношенной трубы. 11 января, в 12:00 в...

Накануне в результате аварии на теплосети произошел прорыв изношенной трубы.11 января, в 12:00 в результате износа теплосети произошел порыв трубы на первом контуре котельной №12, расположенной на ул. Муромской, д.22/1. Для восстановления подачи тепла на место выехали аварийные бригады.В результате аварии 50 жилых домов, два детских сада, спортивная и образовательная школы остались без горячей воды, сообщила пресс-служба администрации Коврова.В настоящее время специалисты Владимиртеплогаза ведут аварийно-восстановительные работы: ведется откачка воды помпами, будут проведены работы по замене поврежденного участка тепловой сети, работающей на подачу теплоносителя. Тепло потребителям планируют подать сегодня до полуночи.Фото https://www.pxfuel.com/en