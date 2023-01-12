Во Владимирской области сотрудница пункта выдачи товаров украла чужую посылку. Во Владимирской...

Во Владимирской области сотрудница пункта выдачи товаров украла чужую посылку.Во Владимирской области на мошенничестве поймали работницу пункта выдачи товаров из маркетплейсов — девушка, сохранив у себя базу данных, присвоила уже оплаченный покупателем дорогостоящий товар21-летнюю жительницу города Петушки и ее 23-летнего и 24-летнего сообщников обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Девушка работала в пункте выдачи интернет-магазина. Она уволилась, но у нее остался доступ к базам, чем она и решила воспользоваться и предложила приятелям похитить чужую посылку.Зайдя в базу данных маркетплейса, она сообщила подельникам необходимые данные, предоставив которые в пункте выдачи, они смогли забрать оплаченный товар. Реальный покупатель, узнав о том, что посылка уже выдана, обратился с заявлением в полицию. Ущерб составил 14 тысяч рублей.В полиции уточняют, что молодые люди признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.Фото pxfuel.com