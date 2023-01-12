Александровским городским судом вынесен приговор 26-летней местной жительницы, которая в прошлом...

Александровским городским судом вынесен приговор 26-летней местной жительницы, которая в прошлом октября в состоянии алкогольного опьянения была доставлена в отдел МВД России по Александровскому району. За совершение административного правонарушения. Там она, не желая проходить личный досмотр, укусила сотрудника полиции за правую кисть руки.Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.В насилии, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти подсудимая признала вину. Она раскаялась в содеянном, она активно способствовала расследованию преступления, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась, трудоустроена, имеет малолетнего ребенка.В итоге, суд назначил ей 15 000 рублей штрафа.Фото https://www.pxfuel.com/