Для Владлесхоза за счет областного бюджета закуплено 7 УАЗов «Фермер», 5 автомобилей «Lada Niva» и...

Для Владлесхоза за счет областного бюджета закуплено 7 УАЗов «Фермер», 5 автомобилей «Lada Niva» и противопожарное оборудование, сообщила пресс-служба АВО.«В текущем году продолжится обновление парка техники. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на лесопожарную технику и оборудование выделено 37,4 млн. рублей», - сообщил Министр лесного хозяйства региона Евгений Малышев.Фото пресс-служба АВО.