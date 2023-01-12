История со счастливым концом. Дольщики печально известного во Владимире дома номер 19 по улице...

История со счастливым концом. Дольщики печально известного во Владимире дома номер 19 по улице Центральной в микрорайоне Коммунар начали заселяться в свои квартиры. Об одной из самых проблемных строек последних лет Александр Сыпченко.С каждым днем автомобилей у дома №19 по улице Центральной становится все больше. Скоро в каждом окне будет гореть свет - счастливые дольщики, наконец, отпразднуют новоселье. В декабре прошлого года объект официально введен в эксплуатацию. Более 50 квартир уже переданы собственникам. Теперь люди могут без проблем зарегистрировать свое право на владение имуществом. Остальные дольщики получат заветные квадратные метры до конца января.Михаил Шульман, конкурсный управляющий ООО" Система":- Планируем после 25 января продолжить передачу 3,4 подъезда, потому что на 25 января назначено судебное заседание, по результатам которого должно быть принято решение о передачи людям помещений и соответственно мы вызываем каждого человека, подписываем с ним акт приема-передачи, люди входят в свое жилое помещение, проверяют качество ремонта.Дом должны были сдать еще в 2018-м. Но из-за превышения норм допустимой высотности в охранной зоне Успенского собор, его так и не ввели в эксплуатацию. Все эти годы дольщики ждали свои квартиры и писали обращения в различные инстанции. Некоторым даже пришлось поселиться в официально недостроенном доме- других вариантов не было. Ситуация разрешилась лишь после вмешательства главы региона. Снести 2 лишних этажа всё-таки оказалось единственным выходом из ситуации. Суд также признал решение обоснованным.Василий Анисимов, участник долевого строительства:- Самое главное, что вопрос решился, что такой подарок к новому году нам обеспечили, могу сказать, что очень связно работали и администрация и прокуратура и конкурсный управляющий и видно было, что все действительно нацелены на то чтобы дом сдать в 2022 году, что и произошло))Сейчас все работы завершены. Территория очищена, дом полностью готов к эксплуатации и подключен ко всем коммуникациям. 5-летняя эпопея с дольщиками из Коммунара наконец закончилась.Александр Сыпченко, Александр Голубев "Вести-Владимир"