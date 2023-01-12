Прокуратурой Владимирской области установлено, что в Ассоциацию «Объединение проектировщиков...

Прокуратурой Владимирской области установлено, что в Ассоциацию «Объединение проектировщиков Владимирской области» с заявлением о приеме в члены саморегулируемой организации обратился индивидуальный предприниматель.В представленных им документах были сведения о наличии в его штате специалиста по проектной документации. В частности, заверенная копия трудовой книжки сотрудника. И 12 мая было принято решение о включении предпринимателя в реестр изыскателей и проектировщиков.В ходе проверки установлено, что в действительности указанный специалист у индивидуального предпринимателя не трудоустроен и деятельность не осуществляет, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Материалы направлены прокурором в УМВД России по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа". Также ранее возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа при внесении ИП в реестр квалифицированных подрядных организаций.Фото https://www.pxfuel.com/en