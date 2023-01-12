По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, без осадков.Атмосферное давление 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%.Магнитное поле спокойное. Ветер северо-восточный, 4-11 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью -7…-8, днём до 5 градусов мороза.Народный прогноз погоды: 13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день «Щедрый вечер». Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие мёда. С этого времени день прибывает на час.