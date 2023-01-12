Во Владимирской области прокуратура добивается бесплатной транспортировки пациентов с почечной...

Во Владимирской области прокуратура добивается бесплатной транспортировки пациентов с почечной недостаточностью к месту лечения.Стало известно, что в ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» всего на учёте состоит 25 пациентов с нефрологическими заболеваниями. Им необходимо проведение гемодиализа (заместительной почечной терапии).У пациентов есть право на транспортировку к месту прохождения лечения в соответствии с распоряжением департамента здравоохранения региона, но по факту услуга не была организована.По результатам проверки городской прокуратурой в адрес ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 2» было внесено представление, но нарушения не устранили в полном объеме. Так, например, транспортировка пациентов 3 смены (с 18.30 до 23.30) к месту проведения диализа не организована.Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Как итог: в Ковровский городской суд направлено исковое заявление об обязании Департамента (Министерства) здравоохранения региона и «Ковровской городской больницей № 2» организовать и предоставить бесплатную медицинскую услугу по транспортировке пациентов III смены от места их жительства.Фото: pxfuel.com