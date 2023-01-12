Во Владимирской области сотрудница предприятия воровала золотые украшения у своих коллег. В Муроме...

Во Владимирской области сотрудница предприятия воровала золотые украшения у своих коллег.В Муроме сотрудницы предприятия в конце декабря обратились в полицию по факту кражи золотых украшений. Кольца и цепочки были похищены из общей раздевалки. Сумма причиненного ущерба в общей сложности составила около 30 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую — ею оказалась 29-летняя коллега потерпевших.Женщина созналась в краже и пояснила, что похищенные украшения сдала в ломбард, чтобы погасить часть имеющихся микрозаймов.В ближайшее время похищенные украшения будут возвращены законным владельцам.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, против бывшей работницы предприятия (женщину уволили) возбуждены уголовные дела по обвинению в краже. С нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Pexels.com