Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли едва не задохнувшегося от угарного газа...

Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли едва не задохнувшегося от угарного газа мужчинуСегодня в 16.47 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Пушкинской в Вязниках. Прибывшие сотрудники МЧС России сформировали звено газодымозащитной службы и вынесли из задымлённой квартиры, где находился очаг пожара, мужчину. Он едва не погиб от отравления угарным газом.Площадь пожара составила 2 квадратных метра, огонь был потушен и не перекинулся на соседние квартиры, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области в своем телеграм-канале.На месте работали 2 единицы техники и 8 человек. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.Фото: Официальный канал Главного управления МЧС России по Владимирской области