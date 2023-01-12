Во Владимирской области судебные приставы взыскали в пользу работника более 4 миллионов рублей. 4...

Во Владимирской области судебные приставы взыскали в пользу работника более 4 миллионов рублей.4 400 000 тысяч рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы в пользу работника предприятия, осуществляющего деятельность в сфере коммунального хозяйства в Кольчугинском районе.К сотрудникам органов обратился мужчина, ранее занимающий руководящую должность на предприятии по распределению пара и горячей воды. После возбуждение постановления, предприятие не торопилось в добровольном порядке оплачивать имеющуюся задолженность.Сотрудником Управления ФССП России по Владимирской области был наложен арест на дебиторскую задолженность. В результате принятых своевременных мер долг по заработной плате полностью взыскан. Денежные средства в сумме более 4 миллионов рублей перечислены на счет взыскателя, сообщили в ведомстве.Фото pxfuel.com