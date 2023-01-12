Выявлено свыше 1000 нарушений при содержании сельхозземель.

Во Владимирской области выявлено свыше 1000 нарушений при содержании сельхозземель. Ущерб от мусора на полях превысил 800 млн рублей.Как рассказали в Россельхознадзоре, в прошлом году обследовано более 58 тысяч га территорий. Сумма штрафов превысила 4,5 млн рублей. В 187 пробах почвы обнаружены токсиканты и другие опасные вещества.Землевладельцам направлены досудебные претензии о возмещении ущерба на сумму в 834 млн рублей. Следующий шаг - судебные тяжбы.