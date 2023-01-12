Во Владимирской области за прошедший год были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Всего было выявлено 9 случаев заражения. Большая часть из них-это дикая фауна и продукция

Во Владимирской области за прошедший год были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Всего было выявлено 9 случаев заражения. Большая часть из них-это дикая фауна и продукция животного происхождения. Чуть хуже ситуация у наших ближайших соседей. На территории Костромской области зарегистрировано 23 случая АЧС, среди домашних свиней – 11, диких кабанов -12. В Ивановской области всего