Суздальским районным судом Артемьев И.А. признан тайном хищении чужого имущества в крупном...

Суздальским районным судом Артемьев И.А. признан тайном хищении чужого имущества в крупном размере."Вести" ранее сообщали, что он погрузил 15,5 тонн комбикорма в служебный автомобиль для перевозки на производственную площадку в поселке Мелехово Ковровского района. Но заехал к неосведомлённому о его преступных действиях знакомому в Красном селе Суздальского района, где сгрузил более 11,7 тонн комбикорма на сумму 258029 рублей 12 копеек. Получив за это наличными 168 тысяч рублей.Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев условно с испытательным сроком 1 (один) год.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.co