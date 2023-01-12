Результаты проверок направлены в Следком, ФНС и ФСБ для принятия мер.

Во Владимирской области выявлено 430 тонн еды неизвестного происхождения: мясо, рыба, птица и молочка. Об этом сообщает Россельхознадзор.Специалисты нашли 30 липовых площадок по производству и реализации продуктов питания. Все они исключены из базы данных системы «Цербер».К примеру, по адресу регистрации фирмы «Терпак» находится жилой дом. Две фиктивных лаборатории занимались выдачей деклараций о качестве продукции. А в пище, произведённой компаниями «Делко» и ООО «Агрофирма», найден мышьяк.Результаты проверок направлены в Следком, ФНС и ФСБ для принятия мер.