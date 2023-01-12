Россельхознадзор по Владимирской Костромской и Ивановской областей представил итоги работы за...

Россельхознадзор по Владимирской Костромской и Ивановской областей представил итоги работы за год.В частности им, в ходе работы по пресечению нелегальной деятельности, 30 "фантомных" (то есть, реально не существующих - ред.) площадок по производству и реализации продуктов питания животного происхождения были исключены из автоматизированной системы «Цербер».Таким образом, только на территории Владимирской области был выявлен факт введения в оборот более 430 тонн мяса, рыбы, птицы и молочной продукции неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба ведомства.Было установлено, что по адресу регистрации предприятия ООО «Терпак» находится жилой дом.Поэтому площадка в ИС «Цербер» была исключена как фантомная, доступы пользователей аннулированы, проинформированы территориальные Управления Россельхознадзора и Департамент ветеринарии Владимирской области.Была направлена информация для принятия мер в Следственное Управление Следственного комитета России по Владимирской области, Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области, а также в Управление Федаральной службы безопасности России по Владимирской области.Кроме того, были обнаружены и 2 фантомные лаборатории, исследования которых послужили основанием для выдачи декларации о соответствии на животноводческую продукцию, в связи с чем в соответствующее территориальное Управление Россельхознадзора была направлена информация для принятия мер по отзыву деклараций производителя.Результаты лабораторных исследований стали основанием для согласования внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры. Так, на территории Владимирской и Ивановской областей были проведены проверки в отношении ООО «Делко» и ООО «Агрофирма» по факту выявления мышьяка. Наличие отравляющего вещества подтвердилось.Фото https://www.pxfuel.com/en