Во Владимирской области в январе ожидаются плановые отключения телерадиовещания. Дело в проводимых работах на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Во Владимирской области в январе ожидаются плановые отключения телерадиовещания. Дело в проводимых работах на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети. Отключения будут проводиться по следующему графику: 16 января с 02:00 до 11:00 – в деревне Быково Судогодского района (зона охвата – города Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный и Радужный, а также Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский,