В новой книге Принц Гарри не упустил ни одной пикантной детали своей жизни.

В новой книге Принц Гарри не упустил ни одной пикантной детали своей жизни.2011 годознаменовался для британской королевской семьи грандиозным событием — свадьбойПринца Уильяма и Кейт Миддлтон. Однако, после выхода мемуаров младшего сынанынешнего короля Карла IIIПринца Гарри оказалось, что в этот год Великобритания чуть не потерялавозможность увидеть наследников семьи.Во время экспедициина Северный полюс Принц Гарри чуть не лишился детородного органа. Экстремальныеморозы оказались сильнее, чем мужчина предполагал, поэтому он отморозил себе ценноеместо. В книге описываются все подробности, вплоть до пикантных подробностей.Выставивший на всеобщееобозрение детородный орган наследник Виндзоров не постеснялся описать и лечениесвоих причиндалов. Одни посоветовали ему крем Принцессы Дианы, другие —обратиться к доктору. К счастью, все обошлось и спустя почти десять лет на светпоявились дети Принца Гарри.Кроме этого, вкниге бунтарь описал и другие детали личной жизни. В частности, Гарри признался,что в молодости в Ботсване у него появилась вторая семья. Вываливший правду принцтак называл близких друзей-журналистов, помогавших ему прийти в себя послеухода из жизни Принцессы Дианы. Получилась по-настоящему трогательная история.