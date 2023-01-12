Видеосервисы Wink и more.tv представили первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта «Фишер» (18+) — о самом жутком московском серийном убийце. Главные роли в детективном триллере,
Видеосервисы Wink и more.tv представили первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта «Фишер» (18+) — о самом жутком московском серийном убийце. Главные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Иван Янковский («Домашнее поле»), Саша Бортич («Холоп») и Александр Яценко («Аритмия»). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией Art Pictures