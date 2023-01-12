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<a href="https://33live.ru/novosti/12-01-2023-wink-i-moretv-predstavili-tizernyj-rolik-seriala-‎fisher‎-s-ivanom-yankovskim-i-sashej-bortich-v-glavnyx-rolyax.html" target="_blank">Wink и more.tv представили тизерный ролик сериала «‎Фишер»‎ с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях</a> - Видеосервисы Wink и more.tv представили первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта «Фишер» (18+) — о самом жутком московском серийном убийце. Главные роли в детективном триллере,