Росздравнадзор также призывает не пользоваться услугами перекупщиков.

Из владимирских аптек могут исчезнуть некоторые лекарства. Причина - повышенный спрос. Об этом предупредил Росздравнадзор.Список препаратов не приводится. Ведомство лишь указывает на проблемы с логистикой, возникшие у поставщиков и производителей. Успокаивая население, чиновники сообщают, что дистрибьюторы принимают меры по улучшению ситуации.К слову, проблемами спешат воспользоваться мошенники. Недобросовестные организации предлагают жителям доставить медикаменты по предоплате. Однако в этом случае продавцы не дают никаких гарантий. Росздравнадзор предупреждает, что купленные у перекупщиков препараты могут оказаться фальсифицированными и призывает не пользоваться их услугами.