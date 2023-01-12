Жители поселка во Владимирской области добиваются нормальной дороги в их Медвежий угол. Семья из...

Жители поселка во Владимирской области добиваются нормальной дороги в их Медвежий угол.Семья из поселка Садовый пытается добиться от администрации Суздальского района включения пути, ведущего к их дому, в официальный реестр автодорог. Самостоятельно очистить проезд от снега люди не могут. Дело уже дошло до суда. Репортаж Максима Калашникова.- Если вызвать скорую, нам придётся, не знаю, кому-то просто по этим сугробам по пояс ползти до машины скорой помощи. А не дай Бог пожар. Были же инциденты во Владимирской области, где люди просто сгорели и всё остальное.В посёлок Садовый Алексей Марков вместе с семьей перебрался в 2016 году. Своими руками построил дом, однако подъехать к жилищу практически невозможно в любое время года. Весной и осенью глинистую дорогу размывает, а зимой засыпает снегом, который никто не чистит.Алексей Марков, житель посёлка Садовый:- Всю зиму мы данную дорогу чистим за свой счёт. Хотя администрация нам говорит, что сюда трактор не сможет заехать, потому что здесь очень узко, за деньги он, как видите, заезжает и прочищает всю полностью дорогу.Мужчина на протяжении двух лет обращался в администрацию Суздальского района с просьбой отремонтировать дорогу, а также следить за её состоянием. Но каждый раз получал отказ.Алексей Марков, житель посёлка Садовый:- Приезжал непосредственно в администрацию к Сараеву. Тоже с просьбой помочь, как-то отреагировать. Он говорит - это ваши проблемы и как хотите выходите из ситуации. На тех улицах люди сами скидываются на ремонт дороги, я здесь просто нахожусь один. И мне даже здесь не с кем сложиться. Я бы сложился, но не с кем.Семья Алексея Макарова - единственная, которая пользуется этой дорогой. Вероятно, поэтому суздальские чиновники считают, что брать ее на баланс района нецелесообразно. В поисках правды мужчина обратился в суд. Позиция администрации - дорога вовсе и не дорога, а участок общего пользования.Елена Федулова, заместитель начальника юридического отдела администрации Суздальского района:- Территория, на которой находится проезд "Медвежий угол", использовалась ранее под садоводство и не предполагала индивидуальное жилищное строительство. Подъезд к хозяйственным постройкам и садовым домикам осуществлялся только в летний период.В администрации также заявляют, что дорога не соответствует нормативам, её нет в реестре улиц и дорог, поэтому средства из дорожного фонда на её благоустройство выделяться не могут. Алексей с этим не согласен - так как улице, на которой стоит дом, уже официально присвоено название - причем довольно символичное - проезд "Медвежий угол". Его выбрали сами Марковы как единственные обитатели улицы. А раз есть название - значит, и дорога должна обслуживаться муниципалитетом. Позицию мужчины поддержала прокуратура. Следующее слушание по делу Медвежьего угла назначено на 2 февраля.Максим Калашников, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"