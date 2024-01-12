19-летний житель Мурома сбил несовершеннолетнюю девушку, которая упала с моста в овраг В отношении...

19-летний житель Мурома сбил несовершеннолетнюю девушку, которая упала с моста в оврагВ отношении 19-летнего жителя Мурома возбуждено уголовное дело.По предварительным данным, подозреваемый передвигался по территории Мурома на своем автомобиле. При проезде по мосту неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и наехал на 16-летнюю девушку, которая шла по тротуару. В результате девушка упала с моста в овраг. Об этом сообщает СУ СК России по Владимирской области.Несовершеннолетней причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшая и водитель автомобиля были госпитализированы в медицинские учреждения Мурома."Следователями проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.Фото: СУ СК России по Владимирской области