19-летний житель Мурома сбил несовершеннолетнюю девушку, которая упала с моста в овраг
В отношении...
19-летний житель Мурома сбил несовершеннолетнюю девушку, которая упала с моста в овраг
В отношении 19-летнего жителя Мурома возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, подозреваемый передвигался по территории Мурома на своем автомобиле. При проезде по мосту неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и наехал на 16-летнюю девушку, которая шла по тротуару. В результате девушка упала с моста в овраг. Об этом сообщает СУ СК России по Владимирской области.
Несовершеннолетней причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшая и водитель автомобиля были госпитализированы в медицинские учреждения Мурома.
"Следователями проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.
Фото: СУ СК России по Владимирской области