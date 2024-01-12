В последний раз во Владимирской области тройняшки появлялись на свет в декабре 2018 года. И вот чудо случилось в Областном перинатальном центре. Матери делали кесарево сечение. На свет

В последний раз во Владимирской области тройняшки появлялись на свет в декабре 2018 года. И вот чудо случилось в Областном перинатальном центре. Матери делали кесарево сечение. На свет появились две девочки и один мальчик весом 1900, 1430 и 1960 граммов. Как сообщили в минздраве, в наследственности у девушки были двойни. На данный момент мама чувствует